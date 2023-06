Une grand-mère et sa petite-fille violemment agressées à Bordeaux

Le 19 juin, la diffusion de la vidéo de la violente agression dont ont été victime une septuagénaire et sa petite-fille sur le pas de la porte de leur domicile du quartier des Chartrons a suscité une vague d'indignation et d'effroi. La grand-mère a dû être hospitalisée, sans que son pronostic vital soit engagé, et la fillette de 7 ans a été choquée. L'auteur des faits, un SDF de nationalité française âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue. Il est connu des services de police pour une vingtaine de faits, allant de vol, de port d'arme, de menaces de mort ou de trafic de stupéfiants... La classe politique n'a pas tardé à réagir.