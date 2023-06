La France secouée par une vague de violences urbaines après la mort de Nahel

Des scènes d'émeutes jusque dans les petites villes. Après le choc de la mort de Nahel à Nanterre, tué mardi 27 juin par le tir d'un policier, des incidents ont rapidement éclaté en région parisienne. Des tensions qui se sont propagées et aggravées au fil des nuits. Ainsi, 492 bâtiments ont été atteints et 875 personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi 30 juin. Des mairies, commissariats et écoles sont notamment pris pour cibles, et de nombreux commerces pillés ou incendiés. Le spectre des émeutes de 2005 est ravivé, alors que les appels au calme de l'exécutif ne parviennent pas à apaiser la situation.