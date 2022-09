Bien-être : le business du bonheur

Sur Internet, on trouve toutes sortes de coach qui prône un art de vivre. Quant aux livres, on les compte par centaines. Leurs ventes ont bondi de 20% en un an. Le bien-être, un secteur lucratif. Dans un magasin, un rayon entier lui est dédié. Tout invite à la détente. Tapis et coussins pour pratiquer le yoga et la méditation figurent en tête des ventes, avec parfois des objets plus étonnants, comme le carillon Koshi ou encore le kalimba.