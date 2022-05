Pieds : un business qui marche bien !

Ils sortent avec le printemps timides, après un hiver cachés dans les chaussures, ignorés à l'autre bout de notre corps. Et pourtant, ils nous supportent tous les jours. Consacrez-vous du temps et un budget à vos pieds ? Les avis sont partagés. Mais ce vendredi, nous avons suivi Chloé qui consacre sa pause déjeuner à ses pieds. Poisson, pédicure et pose de vernis semi-permanent, la prestation complète dure 1h30. Elle séduit de plus en plus de clients depuis le confinement.