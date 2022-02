Rester jeune à tout prix

Il existe des centaines de techniques pour se rajeunir. Pour faire le tri, on a demandé à quelques personnes leurs secrets. Mettre de la crème est sans surprise ce qui revient le plus souvent. À chacun sa méthode. Dans une boutique, la crème est composée d'éléments sur-mesure selon le type de peau. Ici, Muriel a fabriqué son propre soin pour correspondre exactement à ses besoins. Dans cette crème, il y a des vitamines, des minéraux et des plantes.