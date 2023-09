Les secrets pour réussir son assurance prévoyance sans se ruiner

Parmi les différents contrats d’assurance que l’on peut souscrire, on retrouve la prévoyance. Celle-ci est spécialement dédiée aux accidents de la vie qui entraînent une incapacité importante, voire le décès. La sécurité sociale et une mutuelle permettent de rembourser tout ou partie des soins médicaux, mais la prévoyance a pour rôle de compenser la perte de l’emploi par une rente afin de maintenir le niveau de vie du ménage, ou d’aider le conjoint survivant en cas de décès. Elle peut aussi proposer des services d’assistance (aide psychologique, à domicile…). Son coût dépend bien sûr du montant de la rente prévue, des risques que présente l’assuré, et des services annexes, mais il se chiffre généralement en centaines d’euros par an.