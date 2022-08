Accidents de trottinettes : quelles sont les règles pour les utilisateurs ?

En agglomération, les usagers de trottinette électrique doivent circuler sur les pistes cyclables ou les voies de bus.

En l'absence de pistes cyclables ou de voies de bus, ils doivent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, les aires piétonnes "à condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les piétons", souligne le ministère de l'Intérieur. Ce dernier précise que "la circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l'autorise". Dans ce cas, les usagers doivent circuler à une allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons. À Paris, la circulation des trottinettes électriques est interdite sur les trottoirs et dans les parcs et jardins.

En dehors des agglomérations, la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h peut être autorisée. Dans ce cas, les usagers doivent porter un casque, un équipement rétro-réfléchissant et rouler avec les feux de positions allumés.