Achat immobilier : faut-il opter pour un prêt relais ?

Le prix de vente d’un bien et la rapidité à trouver un acquéreur ne sont jamais certains, même lorsque le marché est favorable. Avec un prêt relais, le ménage est contraint de vendre assez rapidement. Il devra trouver le point d’équilibre entre la baisse du prix et la durée de l’emprunt. Par conséquent, le coût total d’un prêt relais ne peut être défini à l’avance. De plus, le taux du prêt complémentaire est assez élevé, car il s’agit d’un emprunt à court terme.

Généralement, le prêt relais est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. À l'échéance, la banque est en droit d’exiger le paiement, que la vente ait été effectuée ou non, ce qui peut en théorie contraindre à brader son bien. Il est alors recommandé de proposer à une banque de racheter son prêt relais. Elle allongera alors la durée de cotisation pour baisser le taux. Il reste possible de louer son bien en attendant. Cette solution reste cependant onéreuse à long terme.

On notera aussi qu’une vente immobilière est une opération longue. Même si un acheteur fait une offre rapidement, il n’est pas rare de devoir compter plusieurs mois avant que l’argent soit effectivement versé et qu’il soit donc possible de liquider son prêt relais.