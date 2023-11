VIDÉO - Achats en gros ou petits formats : lesquels choisir ?

Mais attention, les offres ne sont pas toujours les plus avantageuses et ne sont pas forcément adaptées à tous les foyers. "Il faut vraiment vérifier les prix au kilo, au litre et à l'unité", rappelle une experte dans la vidéo du 10H de TF1 en tête de cet article. Il faut aussi avoir le budget pour acheter d’un coup. Acheter les produits à l’unité permet de limiter les dépenses. Et parfois, de faire de bonnes affaires.

Certains industriels cherchent à attirer les clients avec des portions individuels moins chers. Ces offres individuelles répondent aussi à une évolution démographique. Moins de gaspillage alimentaire d’un côté, mais revers de la médaille, plus d’emballage, les petites portions génèrent aussi plus de déchets.