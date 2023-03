Mon petit-fils peut-il toucher les APL si je l’héberge chez moi pendant ses études ? Le 20H vous répond

J'héberge mon petit-fils chez moi pendant ses études. Peut-il toucher l'aide au logement ?

Non, même si vous signez un bail et bonne et due forme et que votre petit-fils vous paye un loyer, il ne pourra pas toucher l’aide personnelle au logement (APL). Et pour cause, comme nous l’explique la CAF, qui gère cette allocation, c’est votre lien de parenté qui pose problème. Vous pouvez le vérifier grâce à ce simulateur.

"Pas d’aide personnelle au logement à partir du moment où locataire et propriétaire sont descendants directs." En d’autres termes, cela peut fonctionner pour les descendants indirects, par exemple si vous louez une chambre à votre petit-neveu. C’est l’article L822-3 du code de la construction et de l’habitation qui précise cette règle.

Le lien de parenté avec le propriétaire du bien est à renseigner au moment de la demande, qu’elle soit faite en ligne ou par papier.