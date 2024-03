Aides à la rénovation : comment bénéficier de Ma Prime Logement Décent ?

Plusieurs primes ont été mises en place ces dernières années pour favoriser la rénovation ou la construction de logements. On peut citer Ma Prime Logement Décent, qui permet de financer les travaux dans un bien insalubre. Elle est ouverte aux ménages les plus modestes, mais aussi aux propriétaires bailleurs sous certaines conditions.

Depuis quelques années, pour faire face aux défis environnementaux et à la crise du logement, les aides publiques à la construction ou à la rénovation se sont multipliées. La plus connue est sans doute MaPrimeRenov’. Mais il existe plusieurs autres dispositifs plus spécifiques, comme Ma Prime Logement Décent (MPLD). Lancée en 2024, elle réunit les dispositifs "Habiter sain" et "Habiter serein", tout en augmentant les montants qui peuvent être versés. Comme son nom le suggère, cette prime vise à rendre habitable un logement insalubre ou dégradé. Elle est donc en premier lieu destinée à des propriétaires occupants aux revenus faibles. Mais sous certaines conditions, les propriétaires bailleurs peuvent en bénéficier.

Qui peut toucher Ma Prime Logement Décent ?

Pour un propriétaire occupant un logement dégradé, l’aide est conditionnée aux revenus du ménage, mais aussi à sa composition. Ma Prime Logement Décent n’est attribuée qu’aux ménages aux revenus modestes ou très modestes selon le barème en vigueur. Par exemple, pour un couple avec deux enfants, il ne faudra pas dépasser 44 802 euros de revenu fiscal de référence. Ce barème est plus élevé en Île-de-France. La prime ne peut servir qu’à rénover une résidence principale, construite il y a plus de quinze ans, et vous devez y demeurer pendant au moins trois ans après la fin des travaux.

Un propriétaire bailleur peut également prétendre à cette aide s’il rénove un logement pour le louer à un ménage aux revenus modestes durant au moins six ans après les travaux. Il ne peut s’agir d’un membre de sa famille ou de son foyer fiscal. Le loyer doit être plafonné et les modalités de location doivent faire l’objet d’une convention passée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Dans certains cas particuliers, un syndicat de copropriété qui engage des travaux peut aussi bénéficier de MPLD.

Quels travaux sont éligibles à Ma Prime Logement Décent ?

Le caractère dégradé ou insalubre du logement est indispensable pour bénéficier de cette aide. Il est établi par une procédure de police, comme un arrêté de péril, ou à défaut par un professionnel qualifié, à l’aide d’une grille d’évaluation fournie par l’Anah. L’objectif de cette prime est de rendre habitable un bien présentant des risques pour la santé ou la sécurité de ceux qui y vivent. La nature des travaux peut donc être très diverse (gros-œuvre, chauffage, toiture, isolation, lutte contre l’humidité, la mérule, plomberie…), mais des interventions purement esthétiques ne seront pas remboursées.

Quel montant est remboursé par Ma Prime Logement Décent ?

Un propriétaire occupant pourra percevoir, selon ses revenus, 60 % à 80 % du coût du chantier, qui ne peut excéder 70.000 euros au total. Un propriétaire bailleur peut, selon l’état du logement, financer 25 % à 35 % d’un chantier de 80.000 euros maximum. À cela peut cependant s’ajouter une prime ou un financement supplémentaire si vous profitez des travaux pour améliorer la catégorie énergétique du bien. Enfin, un syndicat de copropriété peut faire financer jusqu’à la moitié du chantier, sans plafond