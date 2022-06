Aides sociales et salaires, rénovation énergétique, changement de nom… ce qui change au mois de juillet

Les syndicats en faisaient leur principal cheval de bataille : le gouvernement a décidé de dégeler le point d’indice de la fonction publique. Après 5 années de stagnation, tous les fonctionnaires recevront une augmentation de salaire de 3,5 % dès le premier juillet. Pour les finances publiques, la facture devrait atteindre 7,5 milliards en année pleine dont 3,2 milliards pour les agents de l'Etat, 2,3 milliards pour ceux de la fonction publique territoriale et 2 milliards pour l'hôpital. En conférence de presse le nouveau ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a donné quelques exemples : "Un agent d'accueil débutant touchera 45,30 euros net de plus par mois, ou 543 euros par an. Pour une sage-femme ayant vingt ans de carrière, ce sera 1 330 euros supplémentaires chaque année. Tous les agents seront payés au minimum 3,7 % au-dessus du SMIC alors qu'ils sont 700 000 à toucher le salaire minimum légal aujourd'hui."