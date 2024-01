Allocation de rentrée scolaire : voici les nouveaux plafonds de revenus pour l'année 2024

Chaque année, plusieurs millions de foyers français perçoivent cette aide financière permettant d'alléger la facture des fournitures scolaires. Pour la rentrée 2023, le montant de cette aide était compris entre 398,09 et 434,61 euros. Les plafonds évoluent afin de tenir compte de l'évolution des salaires et de l'inflation.

Un plafond relevé de 5%. Dans un arrêté signé le 22 décembre et paru le 28 décembre dernier au Journal officiel, l'exécutif a décidé d'augmenter les plafonds de revenus permettant de toucher l'allocation de rentrée scolaire. Chaque année, cette aide est versée mi-août aux parents afin de les aider à acheter les fournitures scolaires de leurs enfants.

Ainsi, pour l'année 2024, le plafond de ressources est fixé à 20.878 euros par famille. Il faut ensuite rajouter, pour chaque enfant à charge, la somme de 6263 euros. Par exemple : un couple avec un enfant devra toucher moins de 27.141 euros sur l'année pour toucher cette aide ; une famille avec deux enfants devra toucher moins de 33.404 euros pour en bénéficier.

Depuis décembre 2022, le plafond de ressources pour toucher l'allocation de rentrée scolaire était de 19.827 euros par famille quand la majoration pour chaque enfant à charger était de 5948 euros. Par rapport à 2023, la hausse du plafond est de l'ordre de 5,3%, soit légèrement plus que l'inflation. Selon l'Insee, l'augmentation générale des prix était en décembre dernier de 4,1% sur un an.

Les nouveaux montants révélés plus tard dans l'année

Si les plafonds de ressources sont augmentés, on ne connaît pas, pour le moment, le montant de la prochaine allocation de rentrée. Le montant de l'aide, qui sera versée durant l'été 2024, sera défini ultérieurement dans l'année. Pour rappel, seuls les enfants scolarisés et âgés de 6 à 18 ans sont concernés par cette allocation. Pour l'année scolaire 2023-2024, les montants de l'allocation étaient compris entre 398,09 (enfants de 6 à 10 ans) et 434,61 euros (pour les enfants âgés de 15 à 18 ans). Sur un an, ces montants avaient été relevés de 5,6%.

Dans la même décision gouvernementale du 22 décembre dernier, les plafonds concernant les primes à la naissance et à l'adoption ont été relevés. Pour ces aides, les montants sont compris entre 1019 et 2038 euros et prennent en compte les revenus de l'année N-2, donc ceux de 2022 pour une naissance ou une adoption en 2024.