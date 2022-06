Allocations : la Cnaf en lutte contre les fraudes massives

Ces fraudes massives, appelées "fraudes à enjeux", peuvent être commises en bandes organisées ou non, et sont caractérisées comme telles lorsque le montant de la fraude est 10 fois plus importants que la moyenne, soit 7162 euros en 2021. Avec la multiplication de tels cas ces dernières années, un service spécialement dédié a été créé l'année dernière au sein des caisses d'allocations familiales.

Selon le président de la Cnaf, Nicolas Grivel, après seulement quelques mois de service, plusieurs modes opératoires de la part des escrocs ont été détectés. 600 "fraudes à la fausse activité professionnelle" ont ainsi été repérées pour un montant global de plus de 7 millions d'euros. Dans ce type de cas, l'escroc déclare une fausse activité (souvent de micro-entrepreneur) pour toucher le RSA ou la prime d'activité.

Des cas de fraude à résidence avec des réseaux européens qui déclarent de fausses activités professionnelles sans résidence en France et s’ouvrent ainsi des droits pour recevoir des aides sociales ont ainsi été découverts. Par ailleurs, plus de 1000 cas d’atteintes aux coordonnés bancaires ont aussi été identifiés, permettant d'éviter 650.000 euros de fraude. Plus de 450 situations de fraudes à l'identité ont aussi été arrêtées. Dans ces deux dernières situations, l'enjeu est d'autant plus important que l'allocataire est lui-même victime.