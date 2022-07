Amazon, toujours plus fort dans le marché de la vente en ligne

C’est un marché en constante progression. Selon une étude réalisée par la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), les cyberacheteurs Français sont de plus en plus nombreux et les achats en ligne continuent d’augmenter.

Et le premier à en profiter s'appelle Amazon. Au total 63% des cyberacheteurs ont effectué un achat sur sa plateforme, c'est 5% de plus que l'année passée. Mais c'est surtout deux fois plus que ses concurrents Cdiscount (23%) et Fnac (26%).