Angoisse de mort imminente : il faut être conscient pour obtenir des indemnités

Les juges refusent cette demande. En retraçant le déroulement des faits, la Cour de cassation observe que la victime était inconsciente après l’accident. "Si elle a certainement ressenti des souffrances puisqu'elle a gémi, elle n'a pas pour autant eu les facultés intellectuelles indispensables pour comprendre la situation, apprécier son état et en déduire le caractère inéluctable de son décès", complètent les juges. Sans cette conscience, le préjudice de l'angoisse de mort imminente n'a pas existé et le droit à sa réparation, qui n'existait donc pas non plus, n'a pas pu être transmis à ses proches par le décès.

La Cour de cassation a déjà jugé en avril 2011 qu'il n'y avait pas non plus de préjudice de mort imminente en cas de mort subite. Elle estimait alors que la mort d'un pilote d'avion dans un crash était trop rapide pour que soit né, avant le décès, un préjudice moral.