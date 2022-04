Smic, salaires des fonctionnaires, loyers… Ce qui change au 1er mai

Depuis 1950, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) relance la consommation et lutte contre la pauvreté. Il reste indexé sur la hausse des prix pour éviter que les travailleurs précaires perdent du pouvoir d’achat. Selon des chiffres publiés en avril par l’Insee, l’indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes (hors tabac) a augmenté de 2,65 % entre novembre 2021 et mars 2022.

Par décret, le gouvernement a donc annoncé que le Smic augmentait d’environ 34 € net par mois, soit une progression de 2,65 % au 1er mai 2022. Il s’établit à 1 645,58 € brut mensuel, soit 1 302,64 € net. Si on y ajoute la précédente revalorisation au 1er janvier 2022, le Smic aura pris 5,9 % et 72 € net en un an.