Le prêt en devises donne droit à de fortes garanties

Emprunter en devises étrangères est une opération risquée. Elle n'est autorisée, selon la réglementation, qu'aux personnes percevant des revenus ou disposant d'un patrimoine dans cette monnaie. En fonction de la fluctuation du taux de change, le coût du crédit peut se renchérir de 20, 30 voire 50 % en quelques jours. Depuis 10 ans, le législateur a renforcé la loi pour protéger les emprunteurs. Ils doivent notamment signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils perçoivent, au minimum, la moitié de leurs revenus annuels dans la devise concernée ou qu’ils détiennent un patrimoine représentant au moins 20 % du montant du crédit dans cette même devise au moment de la signature du prêt. La Cour de cassation oblige les banquiers à informer scrupuleusement les emprunteurs des risques.

Dans les faits, le risque de change est supporté par l’emprunteur si l’échéance ou la durée du crédit peuvent être affectées par des fluctuations du taux de change, excepté si l’emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre ce risque de change. Mais récemment, la Cour de cassation s'est montrée exigeante pour le banquier prêteur. Il doit réellement s'assurer que son client a bien compris le fonctionnement du mécanisme financier et qu'il a bien évalué le risque en cas de variation conséquente des taux de change. Impossible, par exemple, de considérer que tout investisseur normalement avisé connaît la variation possible du taux de change entre l'euro et le franc suisse. Il n'est pas suffisant non plus de rappeler à l'éventuel emprunteur que le risque de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus peut entraîner une augmentation importante de ses échéances de remboursement.