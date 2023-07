Épargne de précaution : combien mettre de côté et comment la gérer ?

Le plus simple est de placer cette fameuse épargne de précaution sur un compte où l’argent n’est pas bloqué. C’est le cas des livrets réglementés, dont le taux d’intérêt est fixé par le gouvernement, comme le Livret Jeune (pour les 12-25 ans), le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ou encore le Livret d’épargne populaire (réservé aux personnes aux revenus les plus modestes).