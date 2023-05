Mauvais placement financier : il ne faut pas attendre pour se plaindre

Qu’est-ce qu’un mauvais placement financier ? Il peut s’agir d’un placement qui délivre un rendement de plus en plus faible jusqu’à atteindre un taux anémique (appartement impossible à louer, société en faillite, etc.). Un placement avec un horizon d’investissement inadapté ou qui ne vous correspond plus après un aléa de vie devient également un mauvais placement. Vous pouvez aussi considérer un placement trop risqué par rapport à votre profil comme mauvais. Si la volatilité des marchés sur lesquels vous avez investi vous empêche de dormir ou si vous surveillez frénétiquement les cours de vos titres, ils ne correspondent pas à vos attentes et objectifs. La justice vous permet de vous retourner contre votre conseiller en placement financier. Mais, précise la Cour de cassation, il vaut mieux agir sans attendre d’avoir tout perdu.

Un particulier, comme de nombreux autres, investit dans des manuscrits supposés de grande valeur. Son conseiller en investissement lui affirme que ces écrits doivent être revendus avec une importante plus-value présentée comme certaine. Or, quelque temps plus tard, la presse se fait l'écho de l'ouverture d'une enquête pénale, de la liquidation de la société organisatrice de la vente et de mises en examen pour escroquerie. L’investisseur constate, lors de la revente des manuscrits, qu’ils ne valent rien en réalité et ne peut que consigner ses pertes.

L’investisseur saisit la justice pour condamner au comblement des pertes le courtier qui avait conseillé l'opération. En appel, le juge lui répond qu’il a agi trop tardivement, le délai de prescription habituel de cinq ans étant écoulé.