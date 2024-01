Argent et vie de couple : les règles à suivre et les erreurs à éviter

L’argent peut être un sujet sensible au sein du couple, tout au long de sa vie commune. Il est parfois difficile de l’aborder et de répartir équitablement les dépenses. En parler est cependant décisif pour prévoir l’avenir et pour que l’argent ne devienne pas un sujet de tensions.

Parler d’argent est encore souvent considéré comme de mauvais goût, a fortiori dans une relation amoureuse naissante. Mais lorsqu’un couple passe un cap, s’installe ensemble, envisage d’avoir des enfants, etc, la question du budget devra bel et bien se poser. Il n’existe en effet pas toujours de cadre légal strict selon que le couple est marié, pacsé, en union libre, a des enfants en commun ou issu d’un premier lit… Par défaut, la loi évoque une contribution équitable aux dépenses du ménage, mais les couples restent très libres de faire d’autres choix. Par ailleurs, certaines dépenses restent personnelles.

Ne pas avoir peur de parler d’argent…

Lors d’un premier rendez-vous, le moment de payer l’addition peut créer le malaise. Mais un couple établi doit savoir évoquer le sujet. Faute de quoi, il risque de s’inviter dans un moment de tension. Il ne s’agit pas seulement de régler la répartition des dépenses courantes, mais aussi d’envisager les pires scénarios : séparation, décès, remariage… Parler d’argent peut aussi permettre de faire des économies. Par exemple, selon les écarts de salaire, il peut être préférable d’opter pour un taux de prélèvement individualisé ou par foyer.

…ni d’en reparler

Au cours d’une vie, la situation d’un couple évolue. Le patrimoine évolue, les enfants naissent puis quittent le foyer, les risques de décès varient, ceux de séparation peuvent aussi changer, un des parents peut perdre son emploi ou au contraire reprendre le travail. Le régime matrimonial choisi à l’origine ne sera donc plus forcément adapté. Lors de ces étapes importantes de la vie, il est donc intéressant de faire le point. Les conseils d’un professionnel permettront d’aiguiller son choix tout en dépassionnant le débat.

Compte commun ou compte personnel ?

La question épineuse au sein d’un couple est de savoir à quelle hauteur il doit alimenter un compte commun. Environ trois ménages sur quatre en possède un. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) le taux varie significativement entre ceux n’ayant pas d'enfant (51 %) et ceux en ayant plusieurs (85%). Environ deux tiers des couples y déposent l’intégralité de leurs revenus. Cette méthode tranche la question de la répartition. Mais cela peut créer des tensions si les revenus de chacun sont différents, en cas d’achat plus personnel ou de séparation pour répartir les biens. Il peut donc être plus sain de conserver un compte personnel en plus du compte joint. Reste à savoir dans quelle mesure l’alimenter.

Partager à égalité ou en fonction des revenus ?

Les revenus peuvent être très différents au sein d’un couple. Cette réalité est renforcée par le fait qu’à travail égal, le salaire des femmes reste inférieur de 15 % dans le secteur privé. Ces inégalités plaident pour que chacun des membres du couple alimente le compte joint et son compte personnel au prorata de ses revenus. Si chacun verse la moitié des besoins du ménage, l’un risque de n’avoir presque plus d’argent personnel. Si la loi le protège alors en cas de divorce à travers la prestation compensatoire, ce système ne concerne pas les Pacs ou les unions libres.

Au quotidien, le partage selon les revenus semble plus pratique. Toutefois, lors d’un achat important (voiture, logement, vacances…), le partenaire le mieux rémunéré peut avoir tendance à imposer ses choix. Une solution peut alors être de séparer les budgets des dépenses courantes et exceptionnelles, et éventuellement d’y contribuer différemment. Enfin, il faudra aussi tenir compte d’un autre sujet sensible : la part de travail non-rémunéré (tâches ménagères, éducation des enfants, tâches administratives…) effectuée par chacun.