Hausse des prestations sociales, audit énergétique, lutte contre le sexisme… Ce qui change en avril

Le RSA, la prime d'activité et les allocations familiales, augmentent de 1,6 % ce 1er avril. La revalorisation, calculée à partir de la moyenne des taux d'inflation répertoriés chaque mois (soit +5,6 % depuis avril 2022), reste limité. En juillet 2022, une hausse de 4 % avait été accordée de manière "anticipée".

- RSA : grâce à ce coup de pouce, une personne seule perçoit désormais 607,75 euros de RSA. Le montant passe à 911,62 euros avec une personne à charge, 1 093,95 euros avec deux et 1 337,05 euros avec trois personnes. Une majoration de 243,10 euros est prévue par personne au-delà. Pour un couple, sans personne à charge, le montant du RSA s’élève à 911,62 euros. Avec une personne à charge, vous percevez 1 093,95 euros, 1 276,26 euros avec deux personnes et 1 519,17 euros avec trois personnes. 243,10 euros de plus sont versés au-delà par personne supplémentaire.

- Allocations familiales : destinées aux familles ayant au moins deux enfants à charge de moins de 20 ans, son montant varie en fonction du nombre d'enfants, de leur âge, mais aussi des ressources du foyer. Par exemple, un ménage avec deux enfants ayant des ressources inférieures à 71 194 euros touche à partir d’avril 142,07 euros par mois d'allocations familiales. Un foyer avec des revenus supérieurs à 94 893 euros perçoit 35,51 euros.

- L'allocation aux adultes handicapés (AAH) émarge à 971,37 euros par mois à taux plein, soit une hausse de 5,6 %. L’AAH n’avait pas bénéficié de l’augmentation de 4 % de juillet dernier et bénéficie d’un rattrapage. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est aussi concernée.

- Également versée par la CAF, la prime d'activité est aussi revalorisée. Ainsi, la prime d'activité verra son montant atteindre jusqu'à 586 euros en avril. Pour y prétendre, il faudra répondre à certains critères, notamment des critères de revenus, mais aussi être majeur, résider en France et avoir une activité professionnelle.

- Enfin, la prime à la naissance monte à 1020 euros.