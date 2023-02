Au début d'un contrôle fiscal, vous ne pouvez plus faire de déclarations spontanées

Chaque année, les contribuables français doivent réaliser des déclarations auprès de l’administration fiscale. Si le fisc pense qu’il faut vérifier la véracité de certaines informations transmises, alors il peut procéder à un contrôle fiscal. Ce contrôle peut concerner la déclaration de revenus, sociétés, TVA, succession, etc. Il vise aussi bien les particuliers que les professionnels. Attention, lorsque le fisc déclenche la procédure, impossible de revenir en arrière. Vous ne pouvez plus déclarer d’anciens revenus ou dons, par exemple, rappelle la Cour de cassation.

Un particulier contrôlé estime avoir respecté ses obligations. Il avait déclaré avoir reçu des donations, alors que le contrôleur avait déjà accès à ses comptes bancaires. Le particulier en cause souligne avoir fait état de ces donations au début du contrôle et estime l'avoir fait avant le commencement de l'examen de sa situation personnelle, au début de la conversation avec le contrôleur. Il en conclut qu'il avait fait une révélation spontanée qui devait lui épargner les pénalités et intérêts de retard.