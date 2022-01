La SCPI, l’épargne de compromis

Il existe deux manières de se lancer dans une SCPI : indirecte, via des banques et assurances (80 % de la collecte actuelle) et directe par une vente suggérée par des gestionnaires en patrimoine. La tendance fait de l’investisseur un décisionnaire de plus en plus jeune, pas forcément fortuné et averti. Pour Jérémy Rouzaud, l’achat d’une part de SCPI peut préparer à l’acquisition de sa résidence principale. S’il comprend la volonté d’autonomie des investisseurs, il les appelle à la prudence : "Si vous avez du temps, lisez la presse, faites l’effort de regarder les performances dans la durée des SCPI, le taux d’occupation financier de leur patrimoine (locataires), ses gains sur la durée et son rendement, la variation du prix de ses parts, etc. Si vous ne disposez pas de ce temps, faites-vous conseiller."

Aujourd’hui, de nombreuses maisons de gestion se livrent une concurrence féroce. Le marché devient très compétitif et vous pouvez très bien tomber dans une société peu scrupuleuse. Une bonne manière de vous y retrouver vise à lire avec attention les conditions d’achat et de vente. Kyaneos Pierre et Corum limitent par exemple chaque année les collectes. Frédéric Puzin s’en explique : "Si vous voulez que votre société soit performante, sans pression de liquidité, vous devez bloquer les collectes. Si vous avez sur le dos de l’argent non utilisé et que vous n’achetez pas à temps, les revenus des loyers resteront insuffisants pour l’ensemble des investisseurs. Or, si vous êtes contraints d’acheter, vous risquez de le faire trop vite et au prix fort."