L’assurance-vie, le couteau suisse de l’épargne

Depuis 2015, l’assurance-vie perd en régime. À cette date, elle affichait 55 % des collectes d’épargnes totaux, contre 7 points de moins aujourd’hui. Pas étonnant : le contrat ne rapporte plus d’argent. En 2021, le rendement moyen de ces fonds toutes compagnies confondues, tournait autour de 1 à 1,10 % nets de frais de gestion. Or, en octobre, l’INSEE évaluait l’inflation à 2,6 % sur un an.

Pire, près de 80 % des actifs détenus par les clients demeurent des fonds euros. Les Français privilégient la carte de la sécurité au risque. Les fonds en euros n’ont rapporté qu’à peine 1 % en 2021. Thibaut Cossenet, directeur de l’offre financière chez Le Conservateur, dévalorise l’assurance-vie qu’il n’estime plus capable de préserver le pouvoir d’achat. "C’est une sécurité trop chèrement payée. Ce n’est plus le meilleur placement pour se constituer à long terme une épargne complémentaire". C’est pourquoi de plus en plus de gestionnaires imposent à leur client d’investir entre 20 et 50 % en unités de compte, plus risquée.

Dernier hoquet qui peut repousser certains investisseurs : en cas de faillite de l’établissement à qui vous confiez votre épargne, vos fonds sont garantis à hauteur de 70 000 €. Méfiez-vous si vous envisagez de placer des sommes à cinq zéros.