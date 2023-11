Argent liquide : quel montant maximal peut-on retirer à un distributeur ?

Le second écueil est le plafond de retrait de votre carte de crédit. Il varie selon les offres. Généralement, pour une carte standard, il sera par défaut d’environ 500 euros sur sept jours glissants. Ce montant pourra cependant être négocié avec votre banque. Par ailleurs, les cartes "premium" ou "gold" permettent de retirer plusieurs milliers d’euros par semaine, et des modèles plus prestigieux vont encore plus loin. La banque peut aussi imposer un plafond mensuel ou limiter les retraits dans les DAB d’une autre marque que la sienne. Là encore, il faudra consulter son contrat. Enfin, une dernière limite s’impose : celle de la quantité d’espèces disponibles. Une banque n’est pas tenue de mettre des fonds illimités à votre disposition en temps réel. Si vous avez besoin d’une grosse somme, il est préférable de demander à votre agence de la préparer à l’avance.