Arnaque par virement bancaire : pourquoi il faut être très vigilant

L’avènement d’Internet a rendu le virement bancaire extrêmement facile à faire, mais l’expose aussi aux fraudes en ligne. On parle également d’arnaques au faux RIB. Selon les données de la Banque de France, les fraudes au virement bancaire sont relativement peu nombreuses. Elles ne représentaient que 1 % des cas au premier semestre 2022, mais aussi près d’un quart des sommes extorquées, soit quelque 150 millions d’euros sur six mois. En effet, les virements portent généralement sur des sommes plus conséquentes que les paiements par carte. Il est aussi plus difficile de récupérer son argent.