Contre les arnaques en ligne, le ".gouv.fr" va se généraliser pour les services publics

Pour améliorer la lisibilité des sites gouvernementaux, la moitié des 21.000 agents civils de l'État spécialisés dans le numérique devront par ailleurs être formés au design et à l'accessibilité des services publics numériques d'ici à la fin 2023, et la totalité d'ici à 2027, détaillent le SIG et la Dinum. Chaque ministère est également sommé de nommer, au plus tard le 1ᵉʳ septembre 2023, un "responsable du design" chargé d'exécuter la circulaire.

Malgré les engagements de plusieurs gouvernements successifs, l'accessibilité des sites gouvernementaux demeure inégale, notamment pour les personnes en situation de handicap. En novembre 2022, le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini avait affirmé vouloir rendre accessible aux personnes handicapées 80% des 250 démarches administratives numériques les plus courantes d'ici à la fin 2023, et 100% d'ici à 2027. Fin 2022, seules 43% de ces démarches étaient partiellement ou totalement accessibles aux personnes handicapées.