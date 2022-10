Que faire des déchets encombrants après des travaux ?

La loi anti-gaspillage, entrée en vigueur en juillet 2021, resserre la vis. La mention "déchet" apparaît obligatoirement sur le devis. Il s’agit pour le gouvernement de responsabiliser les maîtres d’ouvrage, professionnels ou particuliers. Les responsables du chantier reportent sur le devis la quantité estimée de déchets produite pendant le chantier, les modalités de gestion et d’enlèvement des déchets générés, le point de collecte où l’entreprise prévoit de déposer les déchets (identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation) et l’estimation des coûts associés, qui ne doit pas seulement comprendre le coût du dépôt en déchetterie, mais également le temps passé pour déconstruire, pour trier et pour transporter les déchets. Les artisans doivent également remplir un bordereau de dépôt. Il doit quant à lui comporter le nom et l’adresse du ou des maîtres d’ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés et la nature et l’estimation du volume de chaque déchet.

Attention, si vous choisissez d’effectuer les travaux par vos propres moyens, vous avez évidemment la responsabilité du tri et du retrait des déchets. Si vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes, faites appel à une entreprise d’évacuation et de nettoyage des chantiers.