Travaux : quelles assurances sont obligatoires et recommandées pour les professionnels du bâtiment ?

Construire ou rénover une habitation n’a rien d’anodin. Monter des murs, poser du parquet ou des fenêtres, isoler avec de lourdes et imposantes plaques, raccorder le bâtiment au réseau électrique, etc. Autant d’aménagements que certaines conditions peuvent rendre dangereux. Dès lors, les chantiers de travaux doivent s’effectuer selon des règles strictes. La réception des travaux, par exemple, devient un acte officiel, validé formellement par un procès-verbal, par lequel les contractants constatent le bon achèvement des travaux et leur conformité vis-à-vis du devis signé.

Les artisans se fournissent de matériaux transformés par d’autres entreprises : les retards de livraison font partie de leur quotidien. Les arrêts de travail, quelles qu’en soient les raisons, peuvent encore perturber le calendrier des artisans du bâtiment, souvent issus de petites entreprises. Ces cailloux dans la chaussure font planer sur le chantier des risques, plus ou moins importants, allant d’un simple retard de livraison à une chute du maçon. La loi oblige le responsable de l’ouvrage à se couvrir en contractant plusieurs assurances avant le démarrage du chantier. Dès le devis, le client peut demander à l’artisan toutes les attestations d’assurances des travaux pour consultation avant le démarrage du chantier. Il peut également vérifier qu’elles mentionnent bien tous les travaux spécifiques envisagés. À noter qu’il existe des assurances obligatoires et d’autres facultatives. Plus l’artisan en contractera, plus la confiance sera renforcée avec le potentiel client.