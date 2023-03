Un assureur peut-il obliger une personne âgée à faire un test d’aptitude à la conduite ? Le 20H vous répond

Mon assurance auto peut-elle m'envoyer faire un test pour vérifier que je suis toujours apte à conduire si je suis âgé ?

Non, "ce serait discriminatoire, puisqu'il n’y a pas de limite d’âge pour conduire", souligne Michel Benezra, avocat en droit routier et des dommages corporels. "Ce n’est pas du ressort d’une assurance", ajoute Luka Payras, responsable des pôles Finances et Assurance du comparateur Selectra.

C’est en revanche de la compétence du préfet s’il y a un risque, comme le rappelle la sécurité routière sur son site. Vous pouvez alors être convoqué pour passer un examen médical d’aptitude à la conduite. "C’est un médecin agréé qui fait passer cet examen et non votre médecin traitant pour des raisons évidentes d’indépendance", explique-t-on à la sécurité routière.

Rien à voir avec un stage en autoécole, on parle là de tests psychotechniques réalisés par un médecin agréé. "Le plus souvent c’est sur demande du conducteur lui-même ou de son entourage, qui s’inquiète de son état de santé", précise Me Michel Benezra.