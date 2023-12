Assurance décès : y a-t-il un âge pour en prendre une ?

L’assurance décès permet de faire en sorte que ses proches ne se retrouvent pas démunis après sa mort. Comme la plupart de ces contrats, plus le risque est faible, moins les cotisations seront importantes. L’âge est donc un facteur significatif pour choisir d’en contracter une, mais ce n’est pas le seul.

Son propre décès est malheureusement une situation à envisager lorsque l’on choisit comment placer son argent. Cela permettra de laisser l’héritage le plus confortable possible à ses héritiers et de leur éviter des dépenses lourdes. L’une des solutions pour protéger ses proches est l’assurance décès. Contrairement à l’assurance-vie avec laquelle elle est parfois confondue, le contractant ne pourra en bénéficier. Il s’agit d’un capital ou d’une rente, versé aux proches de celui qui a alimenté l’assurance avant son décès. Son opportunité et son coût dépendent notamment de l’âge auquel on la contracte, mais pas seulement.

Jusqu’à quel âge peut-on souscrire à une assurance décès

Le principe de l’assurance réside dans l’existence d’un risque plus ou moins important. Si ce risque est imminent ou probable, un assureur peut refuser de faire affaire avec vous. En général, les assurances décès sont proposées jusqu’à 65 ans. Au-delà, le risque que la mort survienne rapidement est trop important pour la plupart des assureurs.

Par ailleurs, souscrire après cet âge n’est pas avantageux sur le plan fiscal. En effet, le capital ou la rente versée aux bénéficiaires d’une assurance décès sont exclus des frais de succession. Il est soumis à l’impôt sur le revenu à partir de 152 500 euros. Mais pour éviter les abus, les cotisations versées après 70 ans sont réintégrées dans la succession. Elle risque donc de faire gonfler l’héritage et sa taxation.

Quel est l’âge idéal pour souscrire à une assurance décès ?

Il est possible de contracter une assurance décès dès ses 18 ans. Ce n’est cependant pas le premier investissement auquel songer dans sa jeunesse ou au début de sa vie active. Le faire relativement jeune a cependant certains avantages. Cela fait significativement baisser le montant des mensualités puisque le risque de décès est moindre. Vous pourrez conserver ces mensualités à vie, à condition de ne pas changer d’assureur. Attention, outre l’âge, l’assurance peut tenir compte d’autres éléments comme le fait de fumer ou de pratiquer un loisir ou un métier jugé dangereux. Selon votre style de vie, à un moment donné, le prix évoluera. Il reste cependant plus prudent de faire ce choix avant d'être confronté à des problèmes de santé importants qui risquent de faire significativement gonfler le prix.

Mais l’opportunité de l’assurance décès dépend moins de votre âge que de vos bénéficiaires. Un célibataire sans enfant n’en a pas vraiment l’usage, qu’il ait 20 ans ou 40 ans. Ce contrat servant à protéger ses proches en cas de décès, il est généralement souscrit après un mariage ou la naissance d’un premier enfant. Le fait que son conjoint travaille et le montant de ses revenus peut également entrer en considération. Enfin, il est possible de mettre ses proches à l’abri grâce à d’autres investissements (immobilier, assurance-vie…). L’assurance décès pouvant être contractée pour une période définie, il peut par exemple être judicieux d'en contracter une lorsqu’on ne s’est pas encore constitué un patrimoine protecteur, puis de ne pas la prolonger. Elle dépend donc davantage de votre situation que de votre âge.