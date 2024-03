Assurance emprunteur : ce réflexe peut vous faire économiser de l’argent

Depuis la loi Lagarde en 2010, il est possible de choisir une offre d’assurance de prêt différente de celle proposée par la banque. En optant pour une assurance externe à votre banque, les taux peuvent être deux fois moins élevés. En cas d’accord de résiliation, votre assureur initial a 10 jours ouvrés pour modifier par avenant le contrat de prêt.

En janvier 2024, le coût moyen de l’assurance emprunteur représente de 25 à 33 % du coût total du crédit. Très souvent, elle est imposée par la banque. Pour mieux comprendre son utilité, cette garantie doit prendre en charge une partie, voire la totalité, des échéances de votre prêt en cas de sinistre. Les taux d’assurance appliqués par les banques varient de 0,23 % pour les 25-35 ans à 0,70 % pour les plus de 70 ans. Mais en optant pour une assurance externe, à garanties équivalentes, les taux vont respectivement de 0,07 % à 0,42 % ! Vous êtes donc totalement en capacité de baisser vos cotisations et ainsi économiser de l’argent.

Choisissez une assurance qui vous correspond, pas une assurance imposée

Que ce soit pour une assurance emprunteur ou pour une assurance habitation ou auto, il est vivement conseillé de comparer les offres du marché en observant leur coût et l’étendue des garanties offertes. Depuis l’instauration de la loi Lagarde en 2010, il est possible de choisir une offre d’assurance de prêt différente de celle proposée par la banque. Cette loi a été complétée par la loi Hamon en 2014, l’amendement Bourquin en 2017 puis la loi Lemoine en 2022.

Grâce à ces lois et cet amendement, la délégation de l’assurance de prêt s’est grandement simplifiée. Le but premier était de mettre fin au monopole des bancassurances, mais surtout pour mettre en place un système plus avantageux économiquement et plus protecteur pour le souscripteur d’une assurance de crédit.

Faîtes jouer la concurrence !

Les emprunteurs doivent impérativement avoir le réflexe de négocier l’assurance proposée par la banque et/ou de la substituer par un contrat alternatif. UFC-Que Choisir le rappelle : "Pour un consommateur âgé de 45 ans ayant emprunté 250 000 euros sur 20 ans, l’assurance souscrite auprès du prêteur représente, en moyenne, près de 80% du montant des intérêts". Ainsi, en faisant jouer la concurrence, ce même consommateur peut économiser jusqu’à de 11 000 euros sur l’ensemble de la durée de son crédit, suivant sa nouvelle assurance souscrite.

"Dans le détail, les gains sont massifs pour tous les profils. Ils varient de plus de 6 500 euros pour un consommateur de 65 ans à environ 15 000 euros pour un emprunteur de 35 ans", appuie l’association. Cette dernière propose d’ailleurs un calculateur pour estimer le montant des économies possibles en changeant d’assurance emprunteur.

Dois-je obtenir l’accord de ma banque pour changer d’assurance ?

Néanmoins, le site du Service-public rappelle qu’avant de changer d'assureur, vous devez absolument obtenir l’accord de votre banque. Cette dernière a le droit de vérifier que le nouveau contrat auquel vous souhaitez souscrire respecte bien le niveau de garantie de son assurance initiale. Les démarches sont les suivantes : vous devez envoyer à votre assureur une demande de résiliation par acte d'un commissaire de justice. Il vous faudra envoyer une demande de substitution d'assurance à votre banque. À savoir qu’en cas de refus de votre établissement bancaire, les motifs doivent être spécifiés. À l’inverse, en cas d'accord, la banque a 10 jours ouvrés (après réception de votre demande), pour modifier par avenant le contrat de prêt.