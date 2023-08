Assurance habitation : comment faire baisser le montant de ma prime ?

La méthode la plus basique pour faire baisser les mensualités est de jouer sur le montant de la franchise. Plus celle-ci augmente, plus le coût de l’assurance baisse, mais le plafond de remboursement en cas de sinistre aussi. C’est le principe même de l’assurance et de la prise de risque qui est alors en jeu. Selon vos réserves de trésorerie, vos habitudes et le niveau de risque que vous envisagez, vous pouvez augmenter votre franchise. Cela se fera à vos risques et périls, et là encore, il convient d’être bien conscient de son niveau de couverture et des frais potentiels.