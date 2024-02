Assurance habitation : quelles sont les villes et les régions où elle est la moins chère

Les tarifs des assurances habitation devraient augmenter de 6% cette année, au-dessus du niveau de l'inflation. Pour autant, la facture peut varier du simple au double selon la localisation de votre bien, souligne une étude de l’assureur Acheel, publiée ce mardi 6 février. Voici les villes et les régions où il fera bon poser ses valises en 2024.

L'augmentation de la fréquence et de la gravité des événements climatiques devrait tirer les tarifs des assurances habitation vers le haut dans les années à venir. C'est déjà une réalité en 2024, avec une hausse chiffrée à +6%, selon le site assurland.com. Cependant, d’après une étude* menée par la compagnie d'assurance Acheel, et publiée ce mardi 6 février, ce budget peut varier quasiment du simple au double selon la localisation du bien. D'autres critères jouent également un rôle significatif dans le prix que vous paierez.

Quels sont les facteurs qui influent sur le prix ?

Pour calculer le montant de l’assurance habitation, plusieurs facteurs entrent en compte, notamment le type de logement (maison ou appartement), la valeur des biens assurés (mobiliers et biens de valeur) ou encore la présence d’un espace extérieur et de dépendances. Surtout, le degré d’exposition aux risques du bien immobilier peut faire varier considérablement le montant de la facture. La prime sera par exemple plus importante si la région ou la ville, sont souvent touchées par des inondations ou des incendies et victimes de cambriolages ou d’actes de vandalisme.

Il convient de noter que ces risques ont à nouveau augmenté en 2023 par rapport à 2022 - qui était déjà une année record : le ministère de l’Intérieur dénombre par exemple une hausse de 3% des cambriolages, tout comme les vols de véhicules (+4%) et les vols dans les véhicules (+5%), selon les premiers chiffres de la délinquance publiés le 31 janvier. De même, les sinistres liés aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles sont en nette augmentation. À elles seules, les tempêtes Ciaran et Domingos de novembre 2023 ont coûté 1,3 milliard d’euros.

Brest remporte la palme

Fort de ces constats, l'assureur Acheel a réalisé un classement des villes de plus de 100 000 habitants où l’assurance habitation est la moins chère. Et c'est Brest qui remporte la palme avec une prime moyenne annuelle de 69,70 euros, suivie de près par Rennes avec une prime moyenne annuelle de 70,17 euros et Angers avec une prime moyenne annuelle de 72,82 euros. On retrouve également dans le Top 5 Caen et Limoges avec des primes respectives de 77,97 euros et 79,03 euros.

À l'inverse, et sans grande surprise, la ville de plus de 100 000 habitants où il revient le plus cher de s’assurer est Paris avec une prime annuelle de 138,41 euros – soit près du double de Brest – suivie par Boulogne-Billancourt avec une prime de 130,21 euros, puis Marseille avec une prime moyenne annuelle de 129,06 euros. Montreuil et Saint-Denis figurent aussi dans le Top 5 avec des primes respectives de 128,41 euros et 124,53 euros.

À noter que sur les 10 plus grandes villes françaises en termes de population, seules Nantes et Strasbourg figurent dans le classement des villes de plus de 100 000 habitants où l’assurance habitation est la moins chère.

Acheel

La région Bretagne, la moins onéreuse

En termes de disparités, les régions ne sont pas en reste. L’étude menée par Acheel sur les 13 régions françaises révèle que même si le tarif varie en fonction du type de bien et est plus élevé pour une maison que pour un appartement, il existe un écart de 66% entre la région Île-de-France (la plus onéreuse avec une prime moyenne de 118,71 euros) et la région Bretagne (la moins onéreuse avec une prime moyenne de 71,64 euros) pour les appartements. Acheel précise que les régions les moins chères sont celles qui dénombrent "le moins de sinistres liés aux phénomènes climatiques ou à la criminalité". Tandis que les

primes plus élevées peuvent s’expliquer en raison "d’actes de vandalisme et de cambriolages en hausse, mais également pour

la région Occitanie et PACA d’une augmentation des catastrophes climatiques".

Acheel

Concernant les maisons, la région où le coût de l’assurance habitation est le moins cher est cette année les Pays de la Loire qui passent devant la Bretagne avec une prime moyenne annuelle de 136,97 euros pour la première et de 137,87 euros pour la deuxième, révèle par ailleurs l'étude de l'assureur Acheel. Là encore, ce sont les régions qui dénombrent le moins de sinistres liés aux phénomènes climatiques ou à la criminalité. Les régions Provence-Alpes Côte d’Azur, Île-de-France et Grand Est clôturent le classement avec des primes respectives de 197,28 euros, 192,92 euros et 181,35 euros.

Acheel

* Étude basée sur un échantillon de 100 000 contrats d’assurance multirisques habitation souscrits chez

Acheel entre mai 2021 et janvier 2024, sur toute la France, toutes formules et surfaces confondues, pour les maisons et

appartement.