Objets volés dans une voiture, les témoins doivent être précis

Faites toujours un inventaire de ce que vous laissez dans votre voiture. Le droit, qui ne considère que ce qui est écrit et le plus précis possible, vous octroiera davantage d’arguments pour réclamer. D’autant plus si vous vous confrontez à un assureur tatillon aux prises tous les jours à des affaires semblables. N’oubliez pas enfin de noter immédiatement ce que vous déclarent les témoins avant que leur mémoire ne leur extraie des morceaux d’informations.

L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne le propriétaire d’une voiture victime d’un vol d’objets. En visite à un salon professionnel, il avait garé sa voiture dans le parking juste à côté. Le voleur avait, selon des témoins, subtilisé des choses dans le coffre du véhicule. Le propriétaire dresse la liste des éléments volés et réclame donc à son assureur d’indemniser son préjudice.