Assurance-vie : vous ne pouvez contester les pertes qu’à la fin du contrat

Plus de 2000 milliards d’euros. L’assurance-vie se porte bien en France. Exonérée d’impôts au bout de huit ans, à la gestion facile et aux placements nombreux et diversifiés, ce contrat permet de se constituer un capital intéressant. Facile à ouvrir, simple à gérer et sans limites de fonds, vous pouvez vous servir de ce contrat pour investir en bourse, dans l’immobilier, sur des monnaies ou des entreprises par exemple. Attention, vous ne gagnerez pas à tous les coups. En cas de pertes, vous pourrez vous retourner contre votre conseiller qu’au terme du contrat, assure la Cour de cassation.

L’affaire concerne un investisseur qui a perdu de lourdes sommes d’argent avec son contrat d’assurance-vie. Il réclame en justice des indemnités à son conseiller en gestion de patrimoine. Celui-ci lui avait fait souscrire des unités de compte avant de les lui faire abandonner quatre ans plus tard devant leur mauvais résultat. Il avait ensuite réinvesti dans un autre support pas davantage rémunérateur. Le client souligne la forte baisse des capitaux investis avant le terme du contrat.

La Cour de cassation donne tort à l’investisseur. "Il devait, pour pouvoir se plaindre, avoir racheté le contrat d'assurance-vie, même si l'évaluation du préjudice doit se faire alors sur le seul support contesté et non sur la performance globale du contrat. Avant ce rachat, les pertes ne sont pas réalisées", rappelle la Cour.