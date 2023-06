Automobile : le passager d’une voiture n’est responsable de rien

La Cour de cassation ne suit pas la requête de l’assureur. "Ce passager est couvert par l'assurance obligatoire du conducteur et il ne peut pas être personnellement mis en cause", affirment les juges. "Dès lors qu'il est question de la circulation de véhicules à moteur, les règles classiques de responsabilité civile sont bouleversées. L'assureur d'un véhicule, qui peut être amené à payer bien que son assuré n'ait commis aucune faute, est tenu de garantir également la responsabilité civile de ses passagers, ce qui lui interdit tout recours contre eux", conclut la plus haute juridiction française.