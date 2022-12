Comment fonctionnent les cartes bleues qui vous rapportent de l’argent ?

Avec une inflation à plus de 6%, le pouvoir d’achat devient un enjeu fondamental. Les entreprises ne parviennent pas à s’aligner et les augmentations de salaire ne suivent pas cette courbe. Les moyens financiers des Français fondent comme neige au soleil. Il leur faut trouver des astuces pour rééquilibrer leur budget. Les grandes surfaces renforcent leurs offres de cartes de fidélité et certaines proposent des abonnements à -10% sur tout le magasin. Les sites marchants en ligne multiplient les promotions. Les associations mettent en place des jardins partagés et fermes urbaines et fournissent des fruits et légumes moins chers. Les enseignes rachètent des produits électroniques si vous achetez chez eux. L’État, pas en reste, subventionne des chèques énergie, participe à l’acquisition d’un vélo électrique ou encore aide les automobilistes à payer leur essence.

Souvent pointées du doigt, les banques semblent se réveiller. Certaines d’entre elles s’appliquent à limiter les coûts de la carte bleue, moyen de paiement plébiscité par les Français. Les banques en ligne présentent depuis déjà plusieurs années des cartes bleues gratuites. Il vous suffit de dépenser une quinzaine d’euros par mois pour échapper aux factures de tenue de compte. D’autres vont plus loin et mettent à disposition des cartes bleues qui rapportent de l’argent.