Découvert bancaire et agios : comment éviter les pièges ?

Dans un contexte de crise et d’inflation, de nombreux Français sont confrontés à des fins de mois difficiles. Elles peuvent parfois se traduire par un découvert bancaire plus ou moins important, et donc par des agios. Il s’agit d’intérêts prélevés par votre banque en échange du maintien des paiements et donc d’une forme de prêt. Mais celui-ci n’étant pas prévu, les taux appliqués sont largement plus élevés. Ils se situent généralement entre 10 % et 20 %. Il vaut donc mieux s’en prémunir, même si cela peut avoir un léger coût. En effet, d’autres frais s’appliquent souvent.