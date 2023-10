Pourquoi mon compte bancaire est bloqué et que faire ?

Les situations dans lesquelles votre compte peut être bloqué sont limitées. La première concerne une décision de justice vous désignant comme débiteur d’un tiers. Un huissier peut alors faire bloquer votre compte pour s’assurer que la somme due reste à disposition du créancier. Il peut procéder à cette "saisie-attribution" avant même d’informer le titulaire. Il devra cependant le prévenir sous huit jours et la durée du blocage ne peut excéder quinze jours. Seul le montant dû peut être bloqué. Et il est obligatoire de laisser au titulaire un matelas insaisissable correspondant au montant du RSA. Une procédure similaire peut être effectuée en cas de dette envers les impôts. Enfin, un notaire ou un héritier peut demander le gel d’un compte joint en cas de décès d’un des titulaires si l’héritage est contesté.

Le blocage peut aussi être l’œuvre de votre banque. Elle peut prendre cette mesure en cas de non-respect de certaines règles, comme un découvert non-autorisé et non-régularisé. Par ailleurs, la réglementation européenne impose aux banques de surveiller les transactions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. L’existence de transactions suspectes (arrivée d’une somme importante, virement depuis des pays suspects…) peut conduire la banque à bloquer votre compte. Mais le cas le plus connu est sans doute celui de l’interdiction bancaire. Elle survient lorsque le titulaire a émis des chèques sans provision et n’a pas régularisé la situation auprès de sa banque.