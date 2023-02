Frais bancaires : retirer de l'argent dans une banque concurrente coûte de plus en plus cher

Retirer de l'argent dans une autre banque que la sienne coûte de plus en plus cher. Le comparateur Panorabanques a calculé que le coût annuel moyen pour quatre retraits dans un établissement concurrent par mois est passé de 8,60 euros en 2021, à 12,75 euros en 2023, soit une augmentation de 48% en deux ans, indique Le Parisien ce mardi.

Et pour cause : les Français retirent de moins en moins d'argent dans les distributeurs de billets, au profit des paiements par carte bancaire. En moyenne, toujours selon Le Parisien, ils ne retirent plus que 1,5 fois par mois. Résultat, les distributeurs de billets ne sont plus rentables pour les banques, qui augmentent donc les frais pour ces retraits appelés "déplacés".