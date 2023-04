Que faire si la mairie refuse de prendre en charge l'abaissement d'un trottoir devant chez moi ? Le 13H à vos côtés

D’abord, il faut savoir que les riverains d’une voie publique - chaussée et trottoir - jouissent d’une "aisance de voirie". De quoi s’agit-il ? "C’est le droit d’accéder à sa propriété depuis la voie publique de manière aisée", nous précise Rébecca Ducourau, docteur en droit public à Bordeaux. "Il faut donc dans un premier temps identifier celui qu’on appelle le gestionnaire de voirie (commune, communauté de communes, département, etc.) et solliciter une autorisation pour abaisser la hauteur du trottoir." Seuls de rares cas (sécurité publique, nécessité de circulation) entraînent un refus.