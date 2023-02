Les distributeurs de billets de trois grandes banques seront mutualisés cette année

S'ils ne communiquent pas encore sur le nombre de distributeurs disponibles quand le projet sera complètement déployé, c'est-à-dire à la fin 2025, les trois groupes bancaires indiquent que l'offre pour chacun des clients sera renforcée "jusqu'à trois fois". Le plus petit des réseaux concernés, CIC, comprenant environ 2100 DAB fin 2021, cela suggère qu'il subsistera a minima 6300 distributeurs "Cash Services" sur tout le territoire, soit une diminution forte par rapport au total cumulé existant. Le nombre total de distributeurs est déjà orienté à la baisse en France. Avec la disparition d'un peu plus de 2 distributeurs par jour en 2021, elle comptait alors 47.853 DAB, selon la Banque de France, soit près de 10% de moins qu'en fin d'année 2018.

Ce sont les zones urbaines où cohabitent les quatre enseignes - BNP Paribas, SG (la nouvelle marque issue de la fusion entre Société Générale et Crédit du Nord), Crédit Mutuel et CIC - qui sont les principales concernées par ce projet de mutualisation. Aucun automate ne devrait être fermé dans les zones rurales et isolées, assurait l'un des acteurs lors de la présentation initiale.