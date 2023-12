Bonus écologique : qui sont les gagnants et les perdants du nouveau barème en 2024 ?

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, les barèmes du bonus écologique évoluent. Les ménages les plus aisés pâtiront de cette réévaluation du montant de cette aide. Les ménages des déciles 6 à 10 verront ainsi le bonus écologique diminuer de 1000 euros, alors que celui-ci demeurera stable pour les 50% des ménages les plus modestes.

De nouveaux barèmes qui vont faire des perdants... mais pas de nouveaux gagnants. Annoncée par le journal Les Echos mi-décembre et confirmée par TF1 ces derniers jours, la réévaluation des conditions pour bénéficier du bonus écologique lors de l'achat d'un véhicule électrique éligible devrait être effective dès le 1ᵉʳ janvier 2024. Jusqu'ici, l'ensemble des Français pouvaient bénéficier de ce coup de pouce équivalent à 27% du coût d'acquisition toutes taxes comprises, avec une limite maximale plafonnée à 5000 euros.

Aujourd'hui, les 50% de Français les plus modestes, possédant un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14.089 euros, peuvent ajouter à cette somme une majoration de 2000 euros. Le plafond de l'aide maximale pouvant leur être versée par l'État s'élève donc à 7000 euros.

Les déciles 6 à 10 de la population vont pâtir de la réévaluation des barèmes

Avec les nouveaux barèmes attendus début 2024, aucune classe de la population ne verra le montant du bonus écologique augmenter. Pas de changement à prévoir pour les cinq premiers déciles de la population, aux revenus les plus modestes : l'aide de 7000 euros (l'enveloppe initiale de 5000 euros majorée de 2000 euros) sera toujours la même en 2024. Aucune modification non plus pour les 10% de la population placée entre le 5ᵉ et le 6ᵉ décile de la population, qui devraient toujours pouvoir bénéficier de l'entièreté de l'aide plafonnée à 5000 euros.

Mais, en revanche, pour les déciles 6 à 10, soit les 40% des ménages les plus aisés en France, le bonus écologique sera réduit de 1000 euros. Ainsi, en se fiant aux données communiquées par l'Insee, au-delà de 25.840 euros de revenus annuels par personne, l'allocation ne pourra plus atteindre que 4000 euros maximum lors de l'achat d'un véhicule électrique. Ce sont donc eux qui perdront le plus l'avantage offert par le dispositif, dont le budget avait dû être rallongé de 400 millions d'euros en 2023 par le gouvernement face à la hausse du nombre de ventes de véhicules électriques.

Un décret officialisera, d'ici au 31 décembre au plus tard, le montant du bonus écologique. En plus de cette aide, le leasing social à 100 euros par mois, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, sera également lancé en janvier pour inciter au développement des véhicules électriques.