Bonus réparation : des remises de 10 à 45 euros... sans rien avancer !

C'est une nouvelle aide qui doit permettre de limiter les déchets électroniques, particulièrement nocifs pour la planète. Le "bonus réparation" est officiellement entré en vigueur en France ce jeudi 15 décembre. Ce fonds de 410 millions d'euros pour six ans, prévu par la loi économie circulaire de début 2020, permet aux consommateurs d'obtenir une aide lorsqu'ils font réparer leurs appareils électriques et électroniques afin de prolonger leur durée de vie.

Une première série de produits bénéficie de ce coup de pouce dès ce 15 décembre, avant qu'il ne soit élargi à d'autres catégories d'équipements à partir de 2024, pour en couvrir jusqu’à 68 d’ici à 2025. Une trentaine d'appareils est concernée dès cette année et notamment les machines à café à filtre et les fers à repasser (10 euros d'aide en cas de réparation), les aspirateurs, perceuses/visseuses, lecteurs DVD, vélos ou trottinettes (15 euros), les consoles de jeux et enceintes (20 euros), les caves à vin, les lave-linge, les réfrigérateurs/congélateurs, les tablettes ou les téléphones portables (25 euros) ainsi que les téléviseurs ou vidéoprojecteur (30 euros).