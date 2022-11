Bonus réparation : à quel réparateur s'adresser pour bénéficier de cette aide financière ?

Dix euros pour faire réparer une bouilloire et jusqu'à 45 euros pour un ordinateur. Le "bonus réparation" entre en vigueur en France à partir du 15 décembre prochain. Un fonds de réparation prévu par la loi économie circulaire de 2020 qui vise à inciter les Français à prolonger la vie de leurs équipements et ainsi réduire les déchets électroniques qui polluent la planète.

Ce fonds doté de 410 millions d'euros pour six ans est financé par les industriels, via les éco-organismes chargés de gérer la fin de vie des appareils. Une trentaine d'équipements est concernée par ce bonus dès cette année et notamment les machines à café à filtre et les fers à repasser (10 euros d'aide en cas de réparation), les aspirateurs, perceuses/visseuses, lecteurs DVD, vélos ou trottinettes (15 euros), les consoles de jeux et enceintes (20 euros), les caves à vin, les lave-linge, les réfrigérateurs/congélateurs, les tablettes ou les téléphones portables (25 euros) ainsi que les téléviseurs ou vidéoprojecteur (30 euros).