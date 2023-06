Faut-il informer ses voisins lorsqu'on lance des travaux ?

Si la loi n'interdit pas de faire des travaux chez soi, en revanche, le Conseil national du bruit à édicter des tranches horaires durant lesquelles il est interdit de lancer des travaux lourds. Il n'est pas possible d'effectuer des opérations en semaine avant 7 heures et après 22 heures. Le samedi, il est autorisé d'engager des travaux seulement entre 8 heures et 20 heures. Pour ce qui est du dimanche et des jours fériés, ils ne sont pas du tout autorisés. Ces règles ont été édictées pour préserver la tranquillité du voisinage et réduire la pollution sonore. Les travaux légers, quant à eux, sont autorisés du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14 h 30 à 19h, le samedi entre 9h et 12h et de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h. Certaines préfectures peuvent mettre en place d'autres tranches horaires, parfois plus restrictives. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des services de votre commune avant d'entreprendre.