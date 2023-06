Bruits de voisinage : comment préserver la bonne entente ?

Le Code de la santé publique dispose, dans son article R1336-5, qu'aucun bruit particulier “ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé...". Cette règle vaut pour les tapages diurnes et nocturnes, les bruits quotidiens ou ceux causés par des fêtes et autres événements ponctuels. Le Conseil national du bruit édicte, par ailleurs, des tranches horaires durant lesquelles les travaux de bricolage ou de jardinage sont autorisés. S'il s'agit de travaux légers, ils sont possibles de 8 h 30 à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 15h à 18h le samedi et de 10h à 12h et 16h et 18h les dimanches, jours fériés. Enfin, la loi interdit le tapage nocturne, c'est-à-dire les bruits entre 22 h 30 et 7h.