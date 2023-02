Les Français estiment qu'il leur manque 476 euros pour vivre convenablement

Le crédit à la consommation apparait en outre comme une solution jugée utile pour les Français dans la gestion de leur budget au quotidien. À ce jour, plus d’un tiers d'entre eux (39%) possèdent ainsi un crédit à la consommation : 19% un prêt personnel, 12% un crédit affecté à un projet en particulier ou encore 10% un crédit renouvelable.

* Méthodologie de l’enquête : Échantillon de 1010 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Échantillon auto-administré en ligne du 16 au 23 janvier 2023, constitué d’après la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, profession, région de résidence et catégorie d’agglomération.